Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 settembre 2026: sorpresa per Marcello, Jacopo fa infuriare Odile

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 24 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? L’altra Delia sembra essere sparita e questa non è certo una cosa positiva per Botteri e la sua futura moglie. I due infatti non potranno convolare a nozze fin quando non la troveranno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 settembre 2026: Walter tranquillizza Simona, Odile su tutte le furie

Dopo essere andato a Genova Marcello tornerà con delle cattive notizie, quali? L’accordo per la vendita sulle navi da crociera è saltato. Per lui ci sarà però una sorpresa inaspettata, Valeria gli farà visita e vedendolo così giù cercherà di convincerlo a reagire.

Simona farà il suo debutto come modella e la cosa la agiterà parecchio, Walter però cercherà di farla stare tranquilla. Intanto Lia scoprirà che la venere fino ad ora ha tenuto nascosto qualcosa che riguarda il suo passato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Jacopo non rispetterà l’accordo fatto con Odile e questo la manderà su tutte le furie. Di fronte all’accaduto Guarnieri deciderà di rivolgersi ad Adelaide.