Spettacolo Italia

Helena Prestes e Javier Martinez, arriva un dolce messaggio per la coppia: ecco quale

Elisabetta Bertolini24 Settembre 2026
foto helena prestes
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez hanno ottenuto grande successo nel 2024 quando hanno partecipato al Grande Fratello. A distanza di tempo, la continua a far parlare di loro, intrattenendo il pubblico tra contenuti e dirette social. In queste ore, la modella brasiliana ha deciso di sbarcare su Twitch, facendo una live che è stata seguita da oltre mille utenti. In questa circostanza, la 36enne di San Paolo è apparsa parecchio riconoscente verso un utente che l’ha aiutata a sbarcare nella piattaforma. Helena Prestes ha così scritto un messaggio nel suo broadcast con su scritto: “Grazie Alfy per tutta la sistemazione. E’ bellissimo, provare nuove cose, ne faremo altre. Grazie a tutti i presenti alla prossima.”

Javier Martinez e Helena Prestes, arriva un messaggio per loro

La modella brasiliana è apparsa grata ad Alfy, un amico di Javier Martinez che l’ha aiutata a sbarcare su Twitch. Proprio l’uomo non è rimasto indifferente ai ringraziamenti di Helena Prestes, tanto da postare una storia nel suo profilo Instagram in cui compare insieme a lei ed al pallavolista argentino. Il ragazzo ha corredato il tutto alla seguente didascalia: “E’ sempre bello passare del tempo in ottima compagnia” per poi lanciare una sfida a Javier: “Mi devi la rivincita”. Nel frattempo, la prima diretta su Twitch dell’ex gieffina è stata un grande successo. Sono stati oltre mille utenti che hanno assistito alla 36enne di San Paolo mentre raccontava alcuni dettagli della sua vita.

foto helena prestes
Elisabetta Bertolini24 Settembre 2026