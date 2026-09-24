Helena Prestes e Javier Martinez, arriva un dolce messaggio per la coppia: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez hanno ottenuto grande successo nel 2024 quando hanno partecipato al Grande Fratello. A distanza di tempo, la continua a far parlare di loro, intrattenendo il pubblico tra contenuti e dirette social. In queste ore, la modella brasiliana ha deciso di sbarcare su Twitch, facendo una live che è stata seguita da oltre mille utenti. In questa circostanza, la 36enne di San Paolo è apparsa parecchio riconoscente verso un utente che l’ha aiutata a sbarcare nella piattaforma. Helena Prestes ha così scritto un messaggio nel suo broadcast con su scritto: “Grazie Alfy per tutta la sistemazione. E’ bellissimo, provare nuove cose, ne faremo altre. Grazie a tutti i presenti alla prossima.”

Javier Martinez e Helena Prestes, arriva un messaggio per loro

La modella brasiliana è apparsa grata ad Alfy, un amico di Javier Martinez che l’ha aiutata a sbarcare su Twitch. Proprio l’uomo non è rimasto indifferente ai ringraziamenti di Helena Prestes, tanto da postare una storia nel suo profilo Instagram in cui compare insieme a lei ed al pallavolista argentino. Il ragazzo ha corredato il tutto alla seguente didascalia: “E’ sempre bello passare del tempo in ottima compagnia” per poi lanciare una sfida a Javier: “Mi devi la rivincita”. Nel frattempo, la prima diretta su Twitch dell’ex gieffina è stata un grande successo. Sono stati oltre mille utenti che hanno assistito alla 36enne di San Paolo mentre raccontava alcuni dettagli della sua vita.