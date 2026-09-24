Beautiful, anticipazioni 24 settembre 2026: Finn non crede a Brooke, Carter fa una confessione a Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 24 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter è apparso titubante in merito al piano contro i Forrester. Loro si fidano totalmente di lui, sarebbe quindi semplice farli firmare con l’inganno per ottenere il controllo della Forrester Creations però non è certo di volerli tradire.

Anticipazioni Beautiful 24 settembre 2026: Hope in preda allo sconforto, Carter si sente sottovalutato

Quello che è successo tra Finn e Hope ha spinto Steffy a licenziarla e non è tornata sui suoi passi nonostante in molti abbiano provato a convincerla. Brooke proverà ad avere un confronto con il marito della Forrester per cercare di fargli capire che sua figlia non voleva assolutamente tentare di sedurlo.

Il tentativo della Logan però sarà inutile, Finn infatti è convinto che Hope si sia gettata volontariamente su di lui in lingerie, pensa infatti che Steffy abbia fatto bene ad escluderla dall’azienda. Nel frattempo la figlia di Brooke avrà la sensazione di aver perso tutto quello che fino ad ora è riuscita a costruire. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Carter riconoscerà ancora il suo talento e confesserà di sentirsi anche lui sottovalutato alla Forrester Creations.