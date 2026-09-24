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POSTE ITALIANE: A MANFREDONIA UN ANNULLO FILATELICO PER LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL NERD

Foggia, 24 settembre 2026 – Poste Italiane partecipa alla seconda edizione del Festival del Nerd di Manfredonia con un servizio filatelico temporaneo e un annullo speciale dedicato all’evento.

L’iniziativa si svolgerà sabato 26 settembre, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, e domenica 27 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 20:00, presso il gazebo allestito in piazza del Popolo a Manfredonia, dove cittadini, visitatori e collezionisti potranno ottenere l’annullo sulle proprie corrispondenze.

L’annullo speciale riporta in legenda la dicitura “II EDIZIONE”. La vignetta raffigura il logo del Festival del Nerd ed è completata dalla data e dalla dicitura “71043 MANFREDONIA (FG)”. Nelle due giornate sarà utilizzata la stessa impronta con date diverse.

Presso lo sportello temporaneo di Poste Italiane sarà inoltre possibile acquistare le più recenti emissioni di carte-valori postali insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nelle giornate del 26 e 27 settembre, sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Bari 2, in via Quarnaro 10, per i sessanta giorni successivi all’evento. Successivamente sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico-postale nazionale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelica.poste.it.