Forbidden fruit, spoiler 23 settembre 2026: Mert fa una scenata di gelosia a Zehra, di cosa la accusa

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Va in onda oggi, mercoledì 23 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender e Sahika facendo leva sulla loro povertà sono riuscite a convincere Nurgul ad andare da Yildiz.

L’ex detenuta che per qualche giorno ha condiviso la cella in carcere con Yildiz, Ender e Sahika ha chiesto ospitalità alla Yilmaz ma Feride non ha reagito affatto bene. La nuora ha quindi chiesto a Zehra di accoglierla in casa sua.

Spoiler Forbidden fruit 23 settembre 2026: la decisione di Zehra fa arrabbiare Mert, c’entra Nurgul

Da quando Yildiz e Cagatay si sono sposati non c’è mai stata serenità in famiglia e il forte stress ha causato un malore alla Yilmaz, vicenda che ha fatto preoccupare non poco il marito. Fortunatamente la donna non ha nulla di grave, il medico però le ha consigliato di evitare lo stress.

Quando Mert scoprirà che la moglie ha contattato Caner farà finta di essere molto geloso, infatti le farà un’inaspettata scenata con il solo scopo di manipolarla ancora. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’uomo non prenderà bene nemmeno il fatto che Nurgul viva a casa loro. Il marito di Zehra infatti la accuserà di aver deciso senza chiedergli nulla e le imporrà di mandare via la donna.