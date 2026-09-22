Forbidden fruit, spoiler 22 settembre 2026: Zehra ospita Nurgul, Yildiz ha un malore

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Va in onda oggi, martedì 22 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender e Sahika erano convinte di avere Hasan Ali in pugno dopo aver messo le telecamere a casa sua.

Le due si sono recate in azienda per ricattarlo con il video dell’omicidio, volevano usarlo per riavere le loro azioni ma hanno fatto i conti con un’inaspettata sorpresa. Quale? L’uomo le ha prese in giro, Sedai infatti non è morto davvero, era solo una messa in scena.

Spoiler Forbidden fruit 22 settembre 2026: Cagatay preoccupato, cosa dice il medico a Yildiz dopo il malore

Ender e Sahika si sono rese conto di aver sottovalutato Hasan Ali, l’uomo infatti è molto più furbo di quanto pensavano e dovranno trovare un modo per distruggerlo. Intanto Yildiz ha provato a migliorare il suo rapporto con Feride ma l’ennesimo tentativo si è rivelato un fallimento.

Sahika e la Celebi riusciranno a convincere Forbidden fruit, spoiler 22 settembre 2026: Zehra ospita Nurgul, Yildiz ha un maloread andare da Yildiz per chiederle ospitalità, nei suoi confronti hanno un debito dal momento che le ha aiutate in prigione. Feride non permetterà alla donna di restare a casa loro, la Yilmaz però riuscirà a convincere Zehra ad ospitarla a casa sua. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che a causa delle forti tensioni familiari Yildiz avrà un malore che farà preoccupare moltissimo Cagatay. L’uomo chiamerà un dottore che dopo aver visitato sua moglie le dirà di evitare qualunque stress.