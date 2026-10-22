Forbidden fruit, spoiler 22 ottobre 2026: Sahika cerca di avvicinarsi al marito, Cansu cade nella trappola

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Va in onda oggi, giovedì 22 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika ha sconvolto tutti dicendo che lei e il marito stanno pensando di avere un figlio, lui però ha subito negato.

Hasan Ali era convinto che quello della moglie fosse uno scherzo, lei però gli ha detto che vorrebbe davvero mettere su famiglia con lui. Intanto a casa ha fatto dare dei tranquillanti a Zehra, anche il Presidente si è accorto che c’è qualcosa che non va e ha chiesto a Sahika di farla visitare da un medico.

Spoiler Forbidden fruit 22 ottobre 2026: Cagatay finge un litigio con Yildiz poi scmaschera Cansu

Da quando si sono sposati Sahika sta facendo di tutto per apparire agli occhi del marito come una moglie perfetta e devota, lui però non riesce proprio a sopportare il fatto che non voglia concedergli il divorzio. Loro due, insieme a Ender, avevano fatto un accordo che la Ekinci non ha rispettato costringerlo a restare sposato con lei.

Sahika proverà ad avvicinarsi al Presidente facendosi scattare alcune foto mentre è con Halit Can. Nel frattempo Emir e Caner aiuteranno Cagatay a mettere in atto un piano che servirà a smascherare Cansu. il figlio di Hasan Ali fingerà di aver litigato con Yildiz e fingerà di essere ubriaco come la volta precedente. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, attirata da Cagatay, Cansu lo raggiungerà in hotel e cadrà nella sua trappola. A quel punto l’uomo le dirà di essere a conoscenza del fatto che lo ha ingannato.