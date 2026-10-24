Javier Martinez e Helena Prestes scatenati a Milano: con chi sono stati beccati

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello showbiz italiano. La modella brasiliana ed l’ex pallavolista argentino si sono ricongiunti dopo aver passato alcuni giorni distanti. La donna ha appena concluso un nuovo lavoro a Roma per un noto brand di cosmetici mentre il suo compagno ha registrato un nuovo format top secret in Spagna in compagnia di altri ex gieffini tra cui Mattia Fumagalli e Lucia Ilardo. In queste ore, gli Helevier come si fanno chiamare in rete sono tornati a far parlare di loro. Helena Prestes e Javier Martinez sono stati immortalati all’interno di un locale di Milano insieme a degli amici tra cui alcuni ex partecipanti del Grande Fratello, il reality show a cui hanno preso parte nel 2024.

Helena Prestes e Javier Martinez, serata karaoke a Milano insieme a Michael Castorino e Amanda Lecciso

Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di passare una serata in un locale di Milano come mostrato in alcuni contenuti pubblicati sui social. Insieme alla coppia presenti anche altri due ex gieffini tra cui Michael Castorino e Amanda Lecciso. Proprio la sorella di Loredana ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui si vede gli Helevier cantare alcune canzoni al karaoke presente nel locale. Una serata all’insegno del divertimento per la coppia, reduce da una settimana di impegni di lavoro in giro per l’Italia e l’estero.

Storia di Amanda ,stasera si sono dati a una bella serata di karaoke,ti prego Javier il canto non è il tuo forte , meglio che balli 😂😂😂#prestinez #helevier pic.twitter.com/0hFeNJTfuS — tiziana (@tiziana541850) October 23, 2026