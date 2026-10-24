Esordio casalingo per l’U19 della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia
U19 GOLD, ESORDIO CASALINGO PER LA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA
Dopo il debutto in trasferta, la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia si prepara a disputare la prima gara casalinga nel campionato Under 19 Gold maschile di pallacanestro.
L’appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre alle ore 16:45, quando i giovani cestisti manfredoniani scenderanno sul parquet del PalaDante per affrontare la Fortitudo Trani, nella seconda giornata della stagione regolare, Girone A.
La formazione sipontina arriva all’appuntamento forte della vittoria conquistata all’esordio contro l’Universo Lions Bisceglie. Un successo importante per iniziare il percorso in campionato con il piede giusto e acquisire fiducia in vista dei prossimi impegni.
La squadra sipontina punta ora a sfruttare il fattore campo per dare continuità ai risultati e confermare quanto di buono mostrato nella prima uscita stagionale.
Per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia sarà dunque un’occasione importante per proseguire il proprio cammino nel campionato Under 19 Gold e regalare un’altra soddisfazione al movimento cestistico cittadino.
Palla a due alle 16.45