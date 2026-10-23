Romina Power accusa la televisione: “Affossate gli artisti”, la replica di Alberto Matano

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Romina Power è tra le cantanti più conosciute in Italia. La donna è finita al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalle sue figlie e dall’ex marito Al Bano Carrisi. In queste ore, la cantante americana ha pubblicato un lungo post nel suo profilo Instagram dove ha accusato la televisione ed i settimanali di gossip di affossare gli artisti e di usare le loro storie dolorose per fare Auditel. Romina Power ha scritto: “Ci sono dei personaggi che si mettono d’accordo con direttori di riviste di gossip, creano copertine, articoli e poi questi si mettono d’accordo con autori di programmi di gossip e conduttori per affossare alcuni artisti, e allo stesso tempo li usano per alzare l’audience delle loro trasmissioni. Copertine, articoli e trasmissioni che continuano ad alimentare polemiche, a offrire versioni distorte della realtà e a riportare alla luce, settimana dopo settimana, vicende profondamente dolorose. Ma che televisione è questa?”. La donna ha concluso, chiedendo rispetto per il suo dolore e quello della sua famiglia: “Dietro ogni storia ci sono persone, sentimenti e una famiglia che merita rispetto. Basta! Il dolore delle persone non è uno spettacolo. E il rispetto non dovrebbe mai essere sacrificato sull’altare dell’audience”

Alberto Matano replica allo sfogo di Romina Power

Lo sfogo di Romina Power non ha lasciato indifferente Alberto Matano che ha deciso d’intervenire. Il conduttore si è spesso occupato dell’artista americana e della sua passata storia con Al Bano Carrisi nel corso del suo programma La vita in diretta. L’uomo ha quindi dichiarato: “È evidente che noi rispettiamo il dolore, rispettiamo questa famiglia, ci mancherebbe altro. Però certamente, è una coppia pubblica, sono personaggi pubblici e tutti quanti loro continuano, loro medesimi, a parlare delle loro vicende, anche del passato. Quindi non siamo noi che alimentiamo questa storia, ma sono loro stessi che ne parlano, fornendo a noi che facciamo cronaca degli elementi oggettivi di cui discutere, avendo massimo rispetto, ci mancherebbe altro, per il dolore di una famiglia e di una madre che, in questo caso, insomma, alla quale va il nostro abbraccio più affettuoso”.

Alberto Matano (Fonte: Google)