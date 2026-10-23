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Domenica In e Da noi a Ruota Libera si preparano ad accompagnare il pubblico di Rai 1 con una nuova domenica ricca di racconti, emozioni e protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport. Il pomeriggio della rete ammiraglia proporrà infatti una programmazione particolarmente seguita dagli spettatori, tra interviste esclusive, testimonianze personali e approfondimenti legati all’attualità.

Dopo l’appuntamento con Mara Venier, spazio come sempre a Francesca Fialdini e al suo Da noi a Ruota Libera, programma che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi ama scoprire storie di rinascita, talento e cambiamento. Al centro della puntata del 25 ottobre ci saranno volti molto amati dal pubblico italiano. Chi saranno gli ospiti protagonisti? Quali progetti racconteranno? E quali emozioni riserverà il pomeriggio di Rai 1?

Domenica In e Da noi a Ruota Libera protagonisti del pomeriggio di Rai 1

Anche domenica 25 ottobre Rai 1 punterà sulla formula che da anni caratterizza il suo pomeriggio festivo. Domenica In, guidata da Mara Venier, continuerà ad accompagnare i telespettatori con interviste, musica e attualità, mantenendo il ruolo di programma leader della fascia domenicale. Per Domenica In gli ospiti sono in aggiornamento.

Monica Guerritore ed Elisa Isoardi tra gli ospiti più attesi

Successivamente, alle 17.20, la linea passerà a Da noi a Ruota Libera, il people show condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy, propone storie di personaggi noti e persone comuni che hanno affrontato sfide importanti, cambiamenti radicali e percorsi di crescita personale.

Il format continua a distinguersi per un racconto intimo e diretto, capace di mettere al centro le emozioni degli ospiti senza rinunciare all’approfondimento. Non a caso il programma rappresenta uno degli appuntamenti più apprezzati del daytime di Rai 1.

Tra i nomi di maggior richiamo della puntata figura Monica Guerritore, attrice tra le più apprezzate del panorama italiano. L’interprete racconterà la propria esperienza a Ballando con le Stelle, dove sta sorprendendo pubblico e giuria grazie alle esibizioni realizzate in coppia con Luca Urso.

Grande attenzione anche per Elisa Isoardi, tornata protagonista nel palinsesto Rai con il programma Bar Centrale. La conduttrice parlerà della nuova avventura televisiva che la vede impegnata tra attualità, storie di vita e valorizzazione dei borghi italiani.

Entrambe rappresentano due volti molto amati dal pubblico e offriranno uno sguardo sulle rispettive esperienze professionali, tra successi, cambiamenti e nuove sfide televisive.

Nel frattempo Francesca Fialdini continuerà a guidare il racconto con il suo stile empatico e discreto, elemento che negli anni ha contribuito alla crescita del programma.

Novella Calligaris e Tosca D’Aquino raccontano sport, vita e impegno sociale

Tra gli ospiti della puntata del 25 ottobre ci sarà anche Novella Calligaris, autentica leggenda dello sport italiano. Prima nuotatrice italiana a conquistare medaglie olimpiche e titoli mondiali, l’ex campionessa ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

L’occasione sarà legata anche alla recente pubblicazione della sua autobiografia, un volume nel quale racconta non soltanto i successi ottenuti in vasca, ma anche le difficoltà affrontate lontano dalle competizioni.

Spazio poi a Tosca D’Aquino, attrice da anni protagonista tra cinema, teatro e televisione. Oltre ai numerosi impegni professionali, racconterà il proprio coinvolgimento nelle attività di sensibilizzazione portate avanti insieme a Save The Children, associazione con cui collabora da tempo.

Tra storie di sport, televisione, spettacolo e solidarietà, la nuova puntata di Da noi a Ruota Libera si prepara quindi a offrire al pubblico una domenica ricca di testimonianze e racconti personali, inserendosi nel tradizionale pomeriggio di Rai 1 accanto all’appuntamento con Domenica In.