Forbidden fruit, spoiler 21 ottobre 2026: la rivelazione di Sahika sconvolge la famiglia di Hasan Ali

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Va in onda oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che il piano di Hasan Ali ha funzionato e ha permesso a Sedai di scoprire che il traditore che ha aiutato Sahika è Mahmut.

Loro non immaginavano che il Presidente ha fatto registrare ciò che si sono detti mentre erano da soli. Nel frattempo Ender, dopo aver capito di non poter influenzare Hasan Ali, ha deciso di invitare a cena Yildiz e suo marito per cercare di portare Cagatay dalla sua parte.

Spoiler Forbidden fruit 21 ottobre 2026: Sahika fa somministrare dei farmaci a Zehra di nascosto

Nonostante il marito fosse contrario Sahika lo ha convinto a recarsi a casa di Ender dove la donna sta cenando con Yildiz, Cagatay e Feride per impedire alla socia di influenzare il figlio di Hasan Ali. Loro saranno molto sorpresi di vederli, soprattutto perché non erano stati invitati.

Durante la cena una rivelazione di Sahika sconvolgerà tutti, quale? Dirà che lei e il Presidente hanno deciso di avere un figlio. Hasan Ali sarà scioccato e cercherà di convincere tutti che la moglie sta solamente scherzando perché non ha nessuna intenzione di avere un bambino. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Ekinci ha chiesto a Nermin di dare a Zehra, a sua insaputa, dei tranquillanti per alleviare la sua depressione.