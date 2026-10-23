Vieste
Maltempo, rinviato anche il Capocanario a Vieste
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Maltempo, rinviato anche il Capocanario a Vieste
IL CAPOCANARIO È RIMANDATO
Per domani sera su Vieste sono previste piogge intense proprio dalle 20:00. E una festa che dice grazie a un’intera stagione di lavoro non si fa sotto la pioggia.
Per questo il Capocanario si sposta di una settimana:
Sabato 31 ottobre
Marina Piccola, Vieste
La tavola resta apparecchiata, cambia solo la data. La nuova line up è in arrivo: vi aggiorniamo nei prossimi giorni sui canali del Comune di Vieste e qui su @capocanariovieste.