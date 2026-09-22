Racconto di una notte ridotto su Canale 5: arriva una scelta di Mediaset

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno riscuotendo tanto successo in Italia. La storia di Mahir e Canfeza colleziona in media quasi 2 milioni di telespettatori ogni domenica su Canale 5. A breve, la serie tv subirà una piccola variazione di palinsesto che siamo sicuri non piacerà molto ai fans. Racconto di una notte andrà in onda eccezionalmente di giovedì 24 settembre ma in versione ridotta. L’appuntamento inizierà dalle ore 22:00 per concludersi alle 23:10 per lasciare spazio a Tutto per la mia famiglia che sbarcherà in prima serata. La storia di Mahir e Canfeza andrà in onda con un solo episodio rispetto ai due che erano stati trasmessi finora.

Racconto di una notte in versione ridotta giovedì 24 settembre

La serie tv andrà in onda in versione ridotta giovedì 24 settembre per permettere la messa in onda di Tutto per la mia famiglia. Racconto di una notte si appresta a condividere il proprio spazio con una delle serie tv di più grande successo delle reti Mediaset. Una scelta che ha un po’ suscitato il disappunto dei fans, i quali speravano nell’arrivo di Far Away in seconda serata dopo la decisione di cancellarla in seguito al ritorno di Uomini e donne nel palinsesto pomeridiano. Non è da escludere comunque che nei prossimi giorni la storia di Alya sbarchi in prime time.

Mahir e Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)