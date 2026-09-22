Tutto per la mia famiglia sbarca in prima serata: la super novità per i fans

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che hanno debuttato nel periodo estivo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende dei fratelli Eren stanno conquistando sempre più pubblico, facendo registrare ascolti clamorosi. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Omer, Asiye e Emel. Proprio per questo grande successo, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. Scendendo nei dettagli, Tutto per la mia famiglia sbarcherà in prima serata a partire da giovedì 24 settembre. L’appuntamento andrà in onda dalle ore 23:10 in seguito alla messa in onda di Racconto di una notte, altra serie tv di grande successo di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia sbarca in prima serata dal 24 settembre

Le vicende dei fratelli Eren sbarcheranno in prima serata a partire dal 24 settembre. Tutto per la mia famiglia andrà in onda dalle ore 23:10 in seguito all’appuntamento di Racconto di una notte. Mediaset ha deciso di dedicare una serata tutta alla serie tv turche che stanno facendo registrare ascolti sempre più alti in televisione. Le anticipazioni delle prossime puntate segnalano che grande attenzione sarà focalizzata su Ogulcan. Il ragazzo finirà in carcere dopo una rissa finita in tragedia. Il cugino di Omer spingerà Emir, che sbatterà la testa su di un grande masso, finendo in coma in ospedale. La sorella di Ilknur denuncerà Ogulcan che verrà arrestato.

Suzen e Resul di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)