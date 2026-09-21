Forbidden fruit, spoiler 21 settembre 2026: Yildiz litiga con Cagatay, Cansu incontra Caner

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Va in onda oggi, lunedì 21 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz ha organizzato una cena per far riconciliare la famiglia ma si è rivelata un fallimento a causa delle tensioni con Feride.

Tramite la telecamera istallata da Ender e Sahika nell’ufficio di Hasan Ali i fratelli Celebi hanno assistito ad un omicidio. L’uomo ha sparato a Sedai per protegge un segreto che solo lui conosceva. Loro hanno però deciso di non denunciarlo perché vogliono usare la vicenda per ricattare il Presidente.

Spoiler Forbidden fruit 21 settembre 2026: Caner finge di non conoscere i piani di Cansu

Sahika ed Ender hanno capito di aver sottovalutato Hasan Ali dopo aver scoperto che Sedai in realtà è vivo. Intanto Nurgul, la donna che le ha aiutate in carcere, pretenderà ospitalità ma loro in difficoltà hanno provato a mandarla da Yildiz.

Dopo aver cercato di far ingelosire il marito tramite Alp ci sarà un nuovo litigio tra Yildiz e Cagatay. Emir le consiglierà di migliorare il rapporto con la famiglia del marito, la Yilmaz penserà di regalare un abito a Feride ma a causa della taglia ci sarà un equivoco. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz organizzerà una cena con Cansu per guadagnare altri punti agli occhi del suocero. La ragazza incontrerà Caner ma farà finta di non conoscere i piani di Cansu, Sahika ed Ender.