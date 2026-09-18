Forbidden fruit, spoiler 18 settembre 2026: Yildiz provoca Ender e Sahika, intanto Feride…

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Va in onda oggi, venerdì 18 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che sono state Ender e Sahika a mandare Cansu da Hasan Ali. Fa parte del loro piano fargli credere che sia la figlia della sua ex moglie e che il suo passato sia stato turbolento.

Feride si è trasferita a casa di Cagatay e Yildiz con il chiaro scopo di separarli ed è già riuscita a causare gravi attriti tra loro. I due infatti hanno discusso dopo che è saltata fuori la registrazione della Yilmaz con la madre.

Spoiler Forbidden fruit 18 settembre 2026: Ender e Sahika vogliono screditare Asuman, cosa hanno in mente

La madre di Cagatay si rifiuterà di andare via dalla casa del figlio, avrà intenzione di farlo solo dopo che Yildiz se ne sarà andata. Per creare altre tensioni chiederà all’amica Guler di aiutarla a cambiare l’arredamento senza naturalmente chiederlo alla nuora.

Quando Asuman lo scoprirà le due donne discuteranno dal momento che la prima riferendosi alla gestione dell’abitazione difenderà il ruolo della figlia. Yildiz incontrerà Cansu ma non ha idea che si sia alleata con le sue nemiche. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ad evento la Yilmaz provocherà Sahika ed Ender ma non sa che loro insieme a Feride screditeranno Asuman ricordando che era una cartomante.