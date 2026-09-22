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A Monte Sant’Angelo la Festa provinciale della Polizia di Stato in onore di San Michele Arcangelo

Il 29 settembre la celebrazione nella Basilica Celeste e, in Piazza D’Angiò, gli stand dedicati alle specialità e alle attività della Polizia di Stato.

Monte Sant’Angelo ospiterà, martedì 29 settembre, la Festa provinciale della Polizia di Stato in onore di San Michele Arcangelo, Patrono e protettore della Polizia, nel giorno in cui la città celebra la sua Festa Patronale.

Un appuntamento dal grande valore istituzionale e simbolico, che vedrà la partecipazione del Questore, delle autorità civili e militari, del Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dei presidenti delle sezioni territoriali dell’ANPS.

La giornata si aprirà alle ore 9 in Piazza D’Angiò, dove, fino alle ore 13, saranno allestiti diversi stand divulgativi dedicati alle attività e alle specialità della Polizia di Stato. Saranno presenti, tra gli altri, gli operatori della Polizia scientifica, postale, stradale e ferroviaria, insieme a uno spazio dell’UNICEF.

Alle ore 10.30, nella Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, sarà celebrata la solenne funzione religiosa alla presenza delle autorità.

“È per Monte Sant’Angelo un grande onore accogliere la Festa provinciale della Polizia di Stato proprio il 29 settembre, nel cuore dei solenni festeggiamenti in onore del nostro Patrono” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “San Michele Arcangelo rappresenta un legame profondo tra la nostra città e le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno servono il Paese con coraggio, responsabilità e spirito di sacrificio. La loro presenza nella Basilica Celeste e tra la comunità renderà ancora più significativo il giorno più importante per Monte Sant’Angelo. Ringrazio il Questore di Foggia, padre Ladislao e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questo prestigioso appuntamento. La nostra città è pronta ad accogliere con gratitudine e affetto la grande famiglia della Polizia di Stato”.

“Per la Polizia di Stato di Foggia rappresenta motivo di profondo orgoglio e sincera commozione poter celebrare il Santo Patrono nella suggestiva cornice della Basilica Celeste di Monte Sant’Angelo, il prossimo 29 settembre. Desidero esprimere la mia gratitudine all’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo, nella persona del Sindaco d’Arienzo, per la fattiva vicinanza e la preziosa collaborazione assicurata nell’organizzazione dell’evento, nonché a padre Ladislao per la disponibilità e l’attenzione sempre dimostrate nei confronti dell’Istituzione che ho l’onore di rappresentare. Nell’occasione, in Piazza D’Angiò saranno allestiti alcuni stand espositivi attraverso i quali verranno illustrate le molteplici attività e le diverse specialità della Polizia di Stato, con l’obiettivo di far conoscere il lavoro svolto al servizio della collettività” – dichiara il Questore di Foggia, Alfredo d’Agostino.

Un’occasione per avvicinare cittadini, famiglie e visitatori al lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato al servizio della sicurezza e della collettività.