Forbidden fruit, spoiler 20 ottobre 2026: Sedai scopre che è stato Mahmut a tradire Hasan Ali
Hasan Ali inganna Sahika, Ender vuole allearsi con Cagatay. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, martedì 20 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender ha provato a stringere un’alleanza con Hasan Ali contro Sahika, perché pensa che da quando si sono sposati si sia montata la testa.
Il padre di Cagatay, però, non riesce a fidarsi di lei dopo quello che è successo tra loro negli ultimi mesi. Intanto, le parole di Ender su Mahmut hanno fatto insospettire il Presidente, a tradirlo è stato lui? Il ragazzo lavora per lui da molti anni e si è sempre fidato ciecamente di lui, ma potrebbe avergli voltato le spalle.
Spoiler Forbidden fruit 20 ottobre 2026: Hasan Ali inganna Sahika, Ender vuole allearsi con Cagatay
Con l’aiuto di Sedai, il Presidente realizzerà un piano per ingannare sua moglie, a lei faranno credere che stanno svolgendo delle indagini su Mahmut. Sahika deciderà subito di incontrare il ragazzo per chiedergli se la sua intenzione è quella di voltarle le spalle, lui un po’ stupito dalla sua domanda le assicurerà che non è così.
La Ekinci e Mahmut non hanno idea che Sedai sta registrando la loro conversazione, grazie alla quale verrà fuori che è proprio lui la persona che ha tradito Hasan Ali. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender inviterà Yildiz e suo marito a cena, il suo obiettivo è quello di stringere un’alleanza con Cagatay ora che è un socio dell’azienda.