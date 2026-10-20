Forbidden fruit, spoiler 20 ottobre 2026: Sedai scopre che è stato Mahmut a tradire Hasan Ali

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Va in onda oggi, martedì 20 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender ha provato a stringere un’alleanza con Hasan Ali contro Sahika, perché pensa che da quando si sono sposati si sia montata la testa.

Il padre di Cagatay, però, non riesce a fidarsi di lei dopo quello che è successo tra loro negli ultimi mesi. Intanto, le parole di Ender su Mahmut hanno fatto insospettire il Presidente, a tradirlo è stato lui? Il ragazzo lavora per lui da molti anni e si è sempre fidato ciecamente di lui, ma potrebbe avergli voltato le spalle.

Spoiler Forbidden fruit 20 ottobre 2026: Hasan Ali inganna Sahika, Ender vuole allearsi con Cagatay

Con l’aiuto di Sedai, il Presidente realizzerà un piano per ingannare sua moglie, a lei faranno credere che stanno svolgendo delle indagini su Mahmut. Sahika deciderà subito di incontrare il ragazzo per chiedergli se la sua intenzione è quella di voltarle le spalle, lui un po’ stupito dalla sua domanda le assicurerà che non è così.

https://www.youtube.com/watch?v=emEMw78abIE

La Ekinci e Mahmut non hanno idea che Sedai sta registrando la loro conversazione, grazie alla quale verrà fuori che è proprio lui la persona che ha tradito Hasan Ali. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender inviterà Yildiz e suo marito a cena, il suo obiettivo è quello di stringere un’alleanza con Cagatay ora che è un socio dell’azienda.