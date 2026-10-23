Uomini e Donne, Rosaria smaschera Giovanni Grazioso: “Mi ha scritto più volte”

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Il percorso di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne sta facendo non poco discutere, persino Maria De Filippi all’inizio gli ha detto di non riconoscerlo e gli ha chiesto se si fosse montato un po’ la testa.

Al momento il tronista ha detto di essere interessato solo a Daniela, con le altre corteggiatrice non è scattato nulla e ha preferito eliminarle per non prenderle in giro e per non far perdere loro del tempo inutilmente. Nella puntata di ieri Giovanni Grazioso ha fatto una richiesta alla padrona di casa, quale? Contattare una ragazza di Napoli che ha catturato il suo interesse per chiederle di corteggiarlo.

Giovanni Grazioso ha mentito a Uomini e Donne? Rosaria lo sbugiarda, si sono già sentiti

Nello studio del dating show il tronista ha detto di non aver mai contattato la ragazza, lei però lo ha sbugiardato. Si chiama Rosaria, a Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Giovanni Grazioso negli ultimi anni le ha scritto più volte, anche quando era ancora fidanzato con Sabrina Soussi.

All’esperto di Uomini e Donne Rosaria ha raccontato che Giovanni Grazioso l’ha contattata per la prima volta due anni fa sui social, si è recato anche nel suo negozio di scarpe a Napoli. I due si sono incontrati anche a un evento, dove hanno parlato per qualche minuto. Il tronista l’avrebbe contattata qualche altra volta, dopodiché è sparito. La ragazza deciderà di presentarsi nel programma?