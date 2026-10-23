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Coste alte, via libera dalla Regione a tutti i progetti di Capitanata: i comuni coinvolti

Esito pieno per la Provincia di Foggia nella procedura regionale per la mitigazione del rischio da erosione costiera sulle coste alte. Con la determina n. 103 del 20 ottobre 2026 della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, la Regione Puglia ha dato parere positivo a tutte e cinque le proposte istruite dalla Provincia. Il valore complessivo è di 8.231.964,99 euro, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (Azione 2.6.1).

Il risultato arriva subito dopo l’incontro di lunedì con il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici provinciali di Foggia.

Gli interventi ammessi:

— Isole Tremiti: mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico a La Tagliata, Isola di San Nicola, con opere di difesa al piede del versante e delle pareti rocciose: € 3.715.921,00

— Vieste: consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso davanti al faraglione di Pizzomunno: € 1.905.599,39

— Rodi Garganico: consolidamento geomorfologico del versante sotto il cimitero comunale: € 1.100.000,00

— Vico del Gargano: messa in sicurezza della costa in località Monte Pucci, tra San Menaio e la baia: € 1.000.000,00

— Peschici: consolidamento del costone roccioso accanto al Grottone di Manaccora: € 510.444,60

“Il lavoro della Provincia è partito dai Comuni: abbiamo raccolto le loro proposte, le abbiamo verificate una per una e abbiamo portato in Regione progetti pronti a reggere la valutazione”, dichiara il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. “Cinque proposte presentate, cinque pareri positivi. Questo è il valore di un ente intermedio che fa da filtro e da garanzia per il territorio. Il merito va agli uffici provinciali e alle amministrazioni comunali che hanno lavorato con noi dal primo giorno.”