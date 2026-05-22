Forbidden fruit, spoiler 22 maggio 2026: furiosa lite tra Ender e Sahika, Halit umiliato

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Va in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che l’intenzione di Shaika dopo che l’hanno lasciata senza lavoro era quella di vendicarsi e come al solito ha escogitato un piano spregevole.

Cosa ha fatto? Dopo aver avvelenato Nadir è diventata la nuova proprietaria dell’azienda e la prima cosa che ha fatto è stata quella di licenziare Ender. Quest’ultima era molto turbata e si è sfogata con il marito che le ha promesso che la aiuterà.

Spoiler Forbidden fruit 22 maggio 2026: nuovo colpo basso per Halit, Kaya e Yigit falliscono

Yildiz ha deciso di festeggiare il primo dente del piccolo Halit Can con una cena in famiglia e ha invitato anche Halit. Durante la serata al bambino verrà la febbre e decideranno di portarlo in ospedale.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Argun si sentirà di nuovo umiliato in pubblico nel momento in cui non sarà in grado di pagare il conto dell’ospedale. Nel frattempo a casa di Kaya durante la cena scoppierà un nuovo scontro tra Ender e Sahika. La situazione inizierà ad essere pesante per Yigit e il padre, infatti proveranno ad unire le due donne ma il tentativo si ritorcerà contro di loro.