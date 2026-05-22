The 50 Italia, Federico Fusca rivela: “Ecco cosa penso di Helena Prestes e Shaila Gatta”

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The 50 Italia è il nuovo reality show di Amazon Prime Video. La piattaforma ha appena lanciato le prime puntate del nuovo programma in cui 50 personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova in sfide mentali e fisiche per ottenere un montepremi finale. Tra i protagonisti di questa edizione vi è Federico Fusca, popolare chef che spesso è ospite di E’ sempre mezzogiorno su Rai 1. L’uomo ha rilasciato un’intervista al portale Leggo dove ha parlato della sua esperienza a The 50 Italia. Federico Fusca ha spiegato: “È stata un’esperienza completamente nuova per me. Io vengo da un mondo totalmente diverso: lavoro sui social, faccio televisione con Antonella Clerici da cinque anni, però non avevo mai fatto reality in vita mia. Mi sono divertito molto: è stata un’esperienza intensa, tosta, che ti mette alla prova non solo fisicamente ma anche mentalmente”.

Federisco Fusca ha stretto rapporti d’amicizia con Helena Prestes e Shaila Gatta a The 50 Italia

Sempre a Leggo, Federico Fusca ha parlato anche dei rapporti nati all’interno di The 50 Italia. Alla domanda, se abbia avuto litigi all’interno del reality show, il popolare chef ha ammesso: “Non ho litigato con nessuno. Però ci sono persone con cui non ho legato perché andavano contro la mia natura. Io sono molto semplice e faccio fatica con chi è troppo costruito o fa il fenomeno. Ho preferito stare vicino alle persone che mi facevano sentire bene e mi permettevano di essere me stesso. Con alcuni ho legato molto“. L’uomo ha quindi aggiunto di aver stretto un importante legame d’amicizia che due ex gieffine: “Helena Prestes non la conoscevo e mi sono trovato molto bene con lei. Anche con Shaila Gatta, che già conoscevo, ho avuto una bellissima esperienza. E poi Max Felicitas, Caniggia e altre persone ancora“