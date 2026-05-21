Forbidden fruit, spoiler 21 maggio 2026: Halit conosce la vicina Döne, con la sua invadenza…

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Va in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz si è molto dispiaciuta quando ha visto con i suoi occhi come si è ridotto l’ex marito.

La Yilmaz ha offerto il suo aiuto ad Halit perché nonostante l’abbia fatta soffrire in passato lui ha aiutato sia lei che sua madre. Intanto Ender, dopo aver pagato la retta scolastica di Erim, lo ha fatto tornare a vivere a casa sua.

Spoiler Forbidden fruit 21 maggio 2026: Argun ancora povero, cosa fa la vicina di casa di Sitki

Le cose per Halit non sono ancora migliorate, a Yildiz ha chiaramente detto che questa volta non sa cosa fare per risolvere il danno economico che gli ha causato il crollo finanziario. L’uomo continuerà a vivere a casa di Sitki senza il lusso al quale lui e la sua famiglia erano abituati.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che si faranno spazio nella soap turca le vicine di casa di Sitki, Dürdane e la sorella Döne. Quest’ultima dimostrerà di essere molto invadente ed evidenzierà in modo comico la caduta di Argun.