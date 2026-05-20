Forbidden fruit, spoiler 20 maggio 2026: Emir umiliato a scuola, Sahika in cerca di vendetta

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Va in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yigit ha provato a stare accanto a Lila ma lei non ha voluto.

Zehra avrà un’illuminazione dopo essersi sfogata con Akin che le ha consigliato di ricavare creatività dalla sua sofferenza. La Argun infatti deciderà di scrivere un libro sulla povertà.

Spoiler Forbidden fruit 20 maggio 2026: Yildiz prova compassione per Halit, Erim torna da Ender

Yildiz andrà a trovare il suo ex marito dopo quello che gli è successo e nonostante lui l’abbia tradita e ferita più volte proverà compassione per lui. L’ex moglie di Halit chiederà ad Aysel di andare a fare la spesa e di cucinare gli Argun a casa di Sitki.

Nel frattempo Erim verrà umiliato in classe perché il padre non ha pagato la retta scolastica e lui proverà non poco disagio. Saranno Ender e Kaya a pagare la retta e in cambio otterranno ciò che lei aveva già chiesto al figlio, cioè tornare a vivere insieme a loro. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che dopo il rifiuto di Nadir di tornare a lavorare insieme Sahika escogiterà uno dei suoi piani per ottenere vendetta.