Flavio Ubirti svela perché è finita con Nicole: “Non era la differenza caratteriale, ma quella nei valori”

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Sono passati mesi da quando Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore nata a Uomini e Donne.

Usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi sembrano complici e innamorati ma l’idillio non è durato a lungo. I fan avevano subito capito che c’era qualcosa che non andava e dopo un periodo di silenzio sono stati proprio loro a confermare che la loro relazione era giunta al termine. Il motivo? Nicole Belloni aveva spiegato che erano troppo diversi e incompatibili per stare insieme.

Flavio Ubirti rompe il silenzio silenzio sulla rottura con Nicole Belloni: perché la loro storia d’amore è finita

In un’intervista rilasciata a Eva 3000 l’ex tronista in merito alla fine della sua relazione con Nicole Belloni ha rivelato: “Non era la differenza caratteriale, ma quella nei valori. E quando viene a mancare quella cosa si fa fatica ad andare avanti“.

Flavio Ubirti ha poi detto che in studio di una persona si conoscono solo alcuno aspetti e quelli che aveva visto lui gli avevano fatto credere che lui e Nicole sarebbero stati bene fuori. Dopo Uomini e Donne però hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio e ha cambiato idea. L’ex corteggiatrice gli ha dato ragione quando ne hanno parlato, anche lei si era resa conto che non funzionava tra loro. Ha poi aggiunto: “Quindi abbiamo chiuso la nostra storia in maniera tranquilla e serena, restando in buoni rapporti”.