Il Paradiso delle signore 11 quando torna su Rai 1? Svelata la data

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La decima stagione de Il Paradiso delle signore è appena terminata che c’è già voglia di sapere quando torneranno le vicende ambientate in un grande magazzino milanese. I nuovi episodi dell’undicesima stagione saranno trasmessi il 7 settembre a partire dalle 16:10 circa. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, le vicende ripartiranno con nuovi colpi di scena ed intrighi amorosi che coinvolgeranno i protagonisti. Le riprese inizieranno tra pochi giorni a Roma. La Rai ha deciso di riconfermare Il Paradiso delle signore 11 nonostante inizialmente non avesse riscontrato i favori del pubblico, tanto che si era ipotizzato anche di una probabile chiusura che aveva scatenato il disappunto da parte del pubblico.

Il Paradiso delle signore 11 vede il ritorno di Riccardo Guarnieri

Il Paradiso delle signore 11 tornerà dal 7 settembre sui teleschermi di Rai 1 con nuovi colpi di scena per il pubblico italiano. La soap opera vedrà un ritorno clamoroso all’interno del cast. In particolare, Cinemotore ha svelato un’indiscrezione bomba riguardante le nuove puntate dell’undicesima serie. Il portale ha annunciato il ritorno di Riccardo Guarnieri a Milano interpretato dall’attore Enrico Oetiker. Non è escluso che al suo fianco tornerà anche Nicoletta anche se al momento gli spoiler sono molto scarsi in tal senso. L’uomo potrebbe prendere il posto di Marta Guarnieri, che potrebbe decidere di trasferirsi a Roma.