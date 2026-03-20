Forbidden fruit, spoiler 20 marzo 2026: Halit stupisce Yildiz, Yigit e Lila si sposano in segreto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 20 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver convinto Zehra ad aprire un canale online le farà credere che sta avendo un importante seguito.

Il nuovo agente della Argun cercherà di convincerla a pubblicare sul suo canale più video che la ritraggono insieme a Yildiz. Nel frattempo Ender, Asuman e Caner cercheranno ancora di far cambiare idea alla Yilmaz.

Spoiler Forbidden fruit 20 marzo 2026: Lila e Yigit si sposano ma lui le spezza il cuore

Yildiz sembra essere certa di voler divorziare da Halit, sua madre, Ender e suo fratello però proveranno in tutti i modi a farle cambiare idea perché vorrebbero che tornasse insieme al marito.

Halit, grazie ad uno stratagemma di Ender, farà un gesto nei confronti della moglie che nessuno si aspettava. Quale? Le restituirà i suoi gioielli. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yigit e Lila si sposeranno di nascosto, lui però sarà crudele con lei. Su ordini di Sahika, infatti, il giorno dopo la lascerà con freddezza.