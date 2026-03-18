Forbidden fruit, spoiler 18 marzo 2026: Zehra chiede a Yildiz di accompagnarla in tv ma scoprono…

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Va in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yigit dopo essersi avvicinato a Lila le ha detto che non potrebbe funzionare tra loro ferendola non poco.

Il comportamento del ragazzo sta facendo non poco soffrire la figlia di Halit, che però continuerà ad avvicinarsi a lui. Yigit apparirà ancora titubante nell’iniziare una relazione dal momento che appartengono a ceti sociali diversi.

Spoiler Forbidden fruit 18 marzo 2026: Yildiz accetta l’invito di Zehra, resteranno deluse?

Proprio come aveva previsto Sahika la figlia di Halit si legherà sempre di più a Yigit, specie dopo che lui si è mostrato distaccato nei suoi confronti. Nel frattempo Zehra, al settimo cielo, rivelerà a Yildiz di essere stata invitata in un programma televisivo per parlare del suo libro.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Argun chiederà proprio a Yildiz di partecipare al programma insieme a lei. La ‘moglie’ di Halit accetterà, però la trasmissione si rivelerà decisamente diversa rispetto a quello che si aspettavano.