“Helena Prestes non è innamorata di Javier Martinez”: la replica dell’ex gieffina

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Helena Prestes è tra le protagoniste della prima edizione di The 50, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. In queste ore, la modella brasiliana è finita al centro di alcune dichiarazioni da parte di Carlo Motta, col quale ebbe una storia d’amore alcuni anni fa. L’uomo intervistato da Fanpage ha mostrato dubbi in merito alla relazione degli Helevier. Il modello ha dichiarato le seguenti parole: “Ti posso garantire che loro stanno insieme e il motivo non è puramente venale. Penso che dopo tanto tempo condiviso sotto lo stesso tetto, a un certo punto ci si voglia bene per forza. Può darsi che si siano affezionati. Magari lei non è innamorata, ma si vogliono bene e si fanno compagnia.“

Helena Prestes risponde all’ex fidanzato

Le parole di Carlo Motta non hanno lasciato indifferente Helena Prestes, la quale ha voluto replicare alla sua maniera per difendere la sua relazione d’amore con Javier Martinez conosciuto due anni fa nella casa del Grande fratello. La modella brasiliana al momento in America per impegni di lavoro ha messo mi piace ad alcuni commenti scritti dai fans apparsi nel suo profilo Instagram: “Sempre con voi, l’amore vince su tutto. Hele ricordatelo e Javi è un uomo con la U maiuscola” ed ancora “Posso dire da Heleners quando sia uomo Javier Martinez? Più uomini come lui, non persone tossiche e represse che vogliono buttarti in pasto ai leoni. Noi vi amiamo e crediamo in voi.” Una replica silenziosa ma molto potente verso le nuove dichiarazioni dell’ex fidanzato.