Helena Prestes si prende The 50: arrivano elogi per la modella

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The 50 è il nuovo reality show di Amazon Prime Video. A poche ore dall’uscita sulla piattaforma ci sono già stati alcuni concorrenti che si sono messi in mostra e tra questi vi è Helena Prestes, modella brasiliana diventata popolare per la sua partecipazione al Grande fratello. La donna è stata la grande protagonista delle prime puntate grazie ad alcune scelte di gioco. In particolare, Helena Prestes ha suscitato il disappunto di Eva Grimaldi quando l’ha mandata a rischio eliminazione dopo aver vinto una sfida fisica. In quel frangente, la donna ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Io faccio una cosa carina, credo nell’amore. Metto Eva Grimaldi vicino alla fidanzata.” Una scelta che non è piaciuta all’attrice, che ha replicato: “Non ho parole, perché ti sei nascosta? Anch’io credo nell’amicizia. Un bacio.” Le due donne avevano partecipato insieme al Grande fratello dove sembravano aver instaurato un rapporto.

Helena Prestes, arrivano elogi per The 50

Helena Prestes è già tra le protagoniste di The 50. La mossa della modella di mandare Eva Grimaldi a rischio eliminazione ha scatenato le reazioni da parte degli altri concorrenti. Molti hanno elogiato l’atteggiamento della donna all’interno del reality show come Paolo Noise, che ha dichiarato: “Vince a mani basse, è la più astuta di tutte. Tra tutti quanti è quella che la ficca nel sacco a tutti”. Anche Matteo Diamante, presente a The 50, ha commentato la strategia dell’ex gieffina: “Top giocatrice. E’ una intelligente. E’ una che guarda già avanti”. Nonostante sia iniziato da poco, la compagna di Javier Martinez è già data come possibile vincitrice di questa prima edizione del programma.