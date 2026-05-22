Oroscopo di Paolo Fox del weekend 23 e 24 maggio: le stelle favoriscono i Pesci

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 23 e 24 maggio, i nativi del Capricorno devono guardarsi dentro per voltare pagina e cercare relazioni solide. I nati sotto il segno dell’Acquario sono invitati a essere molto trasparenti nei loro affari, a riposare e a pianificare con prudenza il futuro. Infine, i Pesci godranno del favore delle stelle per fare incontri romantici, rilassarsi e prendere decisioni importanti.

Il weekend 23-24 maggio secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo fine settimana ti richiede un po’ di introspezione: in amore è il caso di tirare il freno a mano ed evitare passi azzardati. C’è del nervosismo nell’aria. Se hai una relazione, la parola d’ordine è cautela: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, con Venere in posizione ostile, faresti meglio a disinnescare ogni accenno di polemica anziché reagire d’impulso.

Toro – In questo weekend le occasioni migliori arriveranno proprio dalla sfera professionale, con incontri che potrebbero inaspettatamente riaccendere il tuo cuore. È il momento perfetto per fare chiarezza nei sentimenti e rendere più solido un legame. Le stelle ti regalano un’ottima carica di energia e un ottimismo contagioso.

Gemelli – Basta perdere tempo con chi non lo merita: gli astri ti invitano a puntare solo su relazioni autentiche e solide. Cancella le amarezze passate. Come sottolineano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, nei prossimi due giorni sprigionerai un magnetismo irresistibile, capace di accendere passioni totalmente inaspettate.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di sabato è ideale per riaccendere passioni sopite. Ti attende un weekend stimolante sotto ogni punto di vista. Nella giornata di domenica, parlare chiaro e riflettere insieme farà fare un salto di qualità al tuo rapporto di coppia, culminando in una serata davvero magnetica.

Oroscopo del weekend 23-24 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Ti attende un weekend in cui i doveri pratici risucchieranno gran parte dei tuoi pensieri, lasciando i sentimenti in panchina per un po’. Cerca di non colpevolizzarti per questo. Piuttosto, fai attenzione a come reagisci alle opinioni altrui: impara a fartele scivolare addosso e mantieni il sangue freddo. Hai tutte le carte in regola per superare la concorrenza e trionfare.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo weekend ti scontrerai con qualche piccolo blocco comunicativo. Cerca di mantenere la calma, perché sei a un passo da decisioni lavorative assolutamente cruciali. La carriera assorbe quasi tutte le tue energie in questo momento, ma non dimenticare i sentimenti: c’è un cuore che aspetta solo un tuo cenno per sbloccarsi.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend ti chiede di fare pulizia attorno a te: seleziona con cura chi frequenti e taglia i rapporti superficiali. Stai vivendo una fase di totale revisione e hai un disperato bisogno di fare chiarezza con il partner. Massima cautela se hai a che fare con Cancro e Capricorno.

Scorpione – Se hai voglia di rimetterti in gioco, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di abbassare le difese e dare più fiducia a chi ti circonda. Questo weekend i sentimenti tornano protagonisti: lasciati travolgere da un’intesa speciale e da un’alchimia che si fa sempre più intensa. È il momento perfetto anche per iniziare a pianificare il tuo futuro e dare forma a nuovi progetti.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 23-24 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, faresti meglio a non idealizzare troppo chi hai appena incontrato: rischieresti un passo falso. Preparati a gestire qualche piccola tensione passeggera con la massima serenità. Sul fronte lavorativo, invece, sono in arrivo interessanti novità.

Capricorno – È tempo di guardarsi dentro. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un weekend in cui i sentimenti torneranno in primo piano, ma dipenderà tutto da te. Se nell’ultimo periodo ci sono stati troppi scontri, adesso è il momento di voltare pagina e cercare solo relazioni solide e protettive.

Acquario – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è giunto il momento di fare totale trasparenza nei tuoi affari privati, professionali e patrimoniali. Sabato mattina partirai un po’ a rilento, ma niente panico: sfrutta questo fine settimana per staccare la spina e progettare le tue prossime mosse. Gestisci il portafoglio con prudenza, regalati momenti di assoluta calma e analizza ogni passo con la giusta lucidità.

Pesci – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend le stelle tifano per te, favorendo incontri romantici e sinceri. Puoi finalmente rilassarti e lasciarti guidare dal destino: la voglia di amare e di costruire grandi progetti insieme a chi ti sta a cuore è alle stelle. È giunto il momento di prendere decisioni importanti e voltare pagina.