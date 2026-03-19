Forbidden fruit, spoiler 19 marzo 2026: Halit furioso dopo lo scandalo, intanto Sahika…

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Va in onda oggi, giovedì 19 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zehra dopo essersi presentata come ospite nel programma televisivo insieme a Yildiz è rimasta alquanto delusa.

La Argun era convinta di ritrovarsi in una trasmissione decisamente diversa e non si aspettava assolutamente quel tipo di situazione. Intanto Halit si è infuriato quando ha visto la figlia e la moglie mentre ballavano in modo ridicolo in televisione.

Spoiler Forbidden fruit 19 marzo 2026: Ender cerca di mantenere il controllo, Halit è su tutte le furie

Yildiz e Zehra si sono rese protagoniste di un mediatico scandalo mandano Halit su tutte le furie, le tensioni infatti saranno alle stelle dopo quello che è successo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che nonostante le varie tensioni Ender proverà a mantenere il controllo della situazione familiare. Nel frattempo Sahika continuerà a portare avanti i suoi diabolici piani, la donna da mesi cerca di manipolare Argun ma lui non si è ancora accorto di nulla.