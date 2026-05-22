Grande fratello, Rasha Younes contro Domenico D’Alterio: volano insulti tra i due

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Rasha Younes e Domenico D’Alterio sono stati tra i grandi protagonisti del Grande fratello andato in onda nel 2025. I due sono tornati prepotentemente alla ribalta dopo essersi resi protagonisti di una bagarre social. Tutto è iniziato quando il campano ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo. L’uomo ha commentato la recente rottura tra Rasha Younes e Omer Elomari, dichiarando in questo modo; “Io non ho sempre creduto nella loro storia, quando eravamo nella Casa ora mi attaccherà tutto il suo fandom, ma per me è sempre stato un punto interrogativo come si è alla fine rivelato. Una coppia che scoppia nel giro di qualche mese, questo tanto amore non c’era. Non ha funzionato, secondo me, il fatto che entrambi hanno un loro modo di vedere le cose“.

Domenico D’Alterio e Rasha Younes, bagarre social dopo il Grande fratello

Le parole di Domenico D’Alterio non sono passate inosservate sia ai fans che alla stessa Rasha Younes. L’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato un post nel suo profilo X in cui il campano commenta una sua foto con Omer Elomari con le seguenti parole: “Siete proprio belli”. La donna ha corredato il tutto con “falsa, strafalsa, falsissima.” La reazione della donna ha scatenato un nuovo attacco da parte dell’ex finalista del Grande fratello che in una storia pubblicata su Instagram ha scritto: “Falsa dal primo giorno che ti ho vista, punto e basta”. Una vera e propria bagarre social che ha visto anche l’intervento di Omer Elomari.