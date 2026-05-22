Antonella Elia e Adriana Volpe, l’amicizia continua dopo il Grande fratello vip? La verità

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Antonella Elia e Adriana Volpe sono state le grandi protagoniste del Grande fratello vip, appena conclusosi con la vittoria di Alessandra Mussolini. All’interno del programma, le due donne sono riuscite a chiarire vecchie divergenze che le avevano allontanate. In queste ore, la conduttrice e la soubrette sono tornate a far parlare di loro. Tutto è iniziato quando Adriana Volpe ha pubblicato un video nel suo profilo X in cui appare per le vie di Roma insieme ad Antonella Elia. In esso, l’ex finalista del Grande fratello vip dichiara le seguenti parole: “Sono in via del Corso a Roma e chi troviamo? La mia amica del cuore, perché noi ci amiamo.“ L’amicizia tra le due sembra continuare anche lontano dalle telecamere della casa più spiata d’Italia.

Grande fratello vip, Antonella Elia parla del rapporto con Adriana Volpe

Proprio Antonella Elia ha rilasciato un’intervista a Tgcom24 dove ha parlato del suo rapporto con Adriana Volpe. La seconda classificata del Grande fratello vip ha messo che la conduttrice è stata la sua persona preferita all’interno del programma: “Eravamo già amiche prima e avevano litigato. Ma ora ci siamo ritrovate per sempre. Consociamo le reciproche debolezze e fragilità”. La donna ha parlato anche del suo status sentimentale, dichiarando di voler bene a Pietro come un amico e che farà per sempre parte della sua vita. Insomma, la soubrette sembra abbia messo un punto alla storia con Pietro ma sarà davvero così?