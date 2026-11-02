Gf vip, lo scherzo di Marina La Rosa ad Alez Belli fa discutere: la reazione di lui

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Notte movimentata all’interno della casa del Gf Vip. Marina La Rosa è tornata a far parlare di sé per un gesto che sta facendo discutere l’opinione pubblica. La prima finalista del reality show ha deciso di fare uno scherzo ad Alex Belli, con il quale i rapporti sono tutt’altro che pacifici. Nel corso della notte, la donna ha preso un pallone che l’ex attore di Centovetrine aveva dedicato al figlio e sua moglie Delia Duran per bucarol. Nelle immagini mostrate, Marina La Rosa buca con uno spillo il palloncino nella zona bagno alla presenza di Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Lo scherzo ha un po’ indignato i fans, tipo questo che su X ha scritto: “Sul pallone c’era il nome del figlio Gabriel e della moglie e la psicologa dall’animo buona e gentile lo buca. Andreas che se la ride, avrei voluto vedere se su quel pallone ci fosse stato il nome delle sue di figlie. Tutto così squallido.”

Gf Vip, la reazione di Alex Belli allo scherzo di Marina La Rosa

Lo scherzo di Marina La Rosa è stato presto scoperto da Alex Belli. Proprio quest’ultimo ha dichiarato verso Federica Morello: “pensa che il mio oblio, il mio pallone avrà un blocco in puntata per sta roba…..pensate quanto siete interessanti che un pallone da piscina prende il posto vostro”. L’uomo ha poi confidato: “ho 46 anni, secondo te me la posso prendere?“, dimostrando una grande maturità. Nel corso della puntata del Gf Vip in onda tra poche ore su Canale 5 verrà dato nuovamente spazio alla rivalità tra Marina La Rosa e l’ex attore di Centovetrine.

Un gesto cattivo, veramente brutto da vedere, che descrive chi è realmente Marina (e coloro che ridevano insieme a lei). Tra l’altro su quel pallone aveva scritto anche il nome di suo figlio. Spero questo video venga mandato in puntata. Votate Alex! #gfvip pic.twitter.com/fvmvkFdtHj — Jess (@lilcutiegremlin) November 2, 2026



