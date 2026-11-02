La ruota della fortuna cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

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La ruota della fortuna è tra i game show più visti della televisione italiana. Gerry Scotti porta a casa ogni sera oltre 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Il programma vince quasi sempre la sfida contro Affari Tuoi, in onda nello stesso momento su Rai 1. Mediaset ha rivelato la programmazione che La ruota della fortuna per il prossimo Natale 2026. Piersilvio Berlusconi ha puntato nuovamente su Gerry Scotti e Samira Lui per il periodo natalizio eccetto per il 22 dicembre quando andrà in onda la Supercoppa tra Inter-Lazio. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non mandare in vacanza il programma visto gli ottimi ascolti che ha registrato. Gerry Scotti e la sua valletta non riposeranno nemmeno a Natale dopo oltre un anno di messa in onda senza pause.

La ruota della fortuna cancellata il 22 dicembre

Il game show sarà cancellato il 22 dicembre per permettere la messa in onda della Supercoppa tra Inter e Lazio. La ruota della fortuna salterà una giornata che permetterà a Gerry Scotti e Samira Lui di riprendere fiato. Una stagione che ha visto l’uscita temporanea di Nicla Ozenda, la cantante dei Fortuna Six a causa di un problema di salute. Intervistata da Chi, la donna ha parlato del conduttore, rivelandone un retroscena: “è una macchina da guerra, un professionista assoluto. Vedendolo da dietro le quinte capisci che cosa significhino il rigore e l’esperienza. Se c’è una svista o un dettaglio tecnico fuori posto, Gerry trova la soluzione all’istante, si gira verso la telecamera che lo inquadra e ricuce la frase senza mostrare la minima incertezza, il minimo imbarazzo. E da casa non ti accorgi di nulla”.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna (Screen Mediaset Infinity)