Manfredonia, Angel sciupona: i due punti vanno al Barletta

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ANGEL SCIUPONA: I DUE PUNTI IN PALIO AL PALADANTE VANNO AL BARLETTA

I biancoazzurri ricuciono lo svantaggio, ma cedono nell’ultimo quarto.

Prima battuta d’arresto stagionale per la formazione di coach Carano.

Si interrompe contro la Nuova Cestistica Barletta la serie positiva della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia. Al PalaDante, nella quarta giornata di andata la Nuova Cestistica Barletta si impone 87-95 al termine di una gara combattuta, caratterizzata da ritmi elevati ed alta intensità offensiva.

Coach Felice Carano schiera nel quintetto iniziale Carmone, Vuovolo, Gramazio, Dusels e Federico Ciociola. Il tecnico ospite Ruggiero Curci risponde con De Sario, Gatta, Arancibia, Kodra e Totagiancaspro.

Partenza più convincente degli ospiti, che trovano maggiore fluidità in attacco e chiudono il primo quarto avanti 21-28. L’Angel fatica a contenere le iniziative offensive avversarie, ma nella seconda frazione aumenta il ritmo e trova maggiore continuità realizzativa. Il parziale di 30-29 consente ai biancoazzurri di andare all’intervallo sul 51-57.

La reazione più significativa arriva nel terzo periodo. La formazione di coach Carano alza l’intensità, recupera terreno e riesce a portarsi sul pari 71, complice anche un evidente miglioramento nella fase difensiva. Il parziale di 22-18 riapre completamente la partita, con il tabellone che segna 73-75 alla fine della terza frazione.

È nell’ultimo quarto che si decide l’incontro. Nel momento in cui l’Angel avrebbe bisogno di completare la rimonta, Barletta trova maggiore concretezza e riesce a conservare il controllo della gara. I biancoazzurri continuano a cercare soluzioni offensive solitarie, che si traducono inevitabilmente in facili contropiedi ospii, concedendo troppo a una formazione già di per sè particolarmente efficace in fase realizzativa. Il 14-20 dell’ultima frazione fissa il risultato sull’87-95.

Sul piano individuale, Umberto Gramazio chiude con 26 punti, seguito da Arturs Dusels con 20. In doppia cifra anche Ibra Ba (11) e Danilo Vukosavljevic (10). Per Barletta determinanti diversi giocatori, a riprova delle buone individualità dei viaggianti: 28 punti Arancibia, 24 Kodra, 21 di Gatta e 20 Totagiancaspro.

“Una sconfitta che lascia ben più di qualche rimpianto – sottolinea Coach Felice Carano – soprattutto per la rimonta costruita nella parte centrale della gara e non concretizzata nel finale. Gli 87 punti realizzati confermano le potenzialità offensive dell’Angel, ma i 95 subiti evidenziano la necessità di ritrovare maggiore solidità difensiva, partendo già dall’allenamento di martedì. Quello che mettiamo in campo la domenica è frutto di ciò che costruiamo in settimana”.

Dopo tre vittorie consecutive arriva dunque il primo stop stagionale. Nessun allarme, ma indicazioni precise sulle quali lavorare: maggiore attenzione nella metà campo difensiva, continuità nell’arco dei quaranta minuti, lucidità nei possessi decisivi. Il campionato è appena cominciato e per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia è già tempo di trasformare questa battuta d’arresto in una preziosa occasione di crescita.