Forbidden fruit, spoiler 19 ottobre 2026: Ender fa una proposta ad Hasan Ali, lui sospetta di Mahmut

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 19 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che parlando con sé stessa Cansu ha detto di voler buttare in mare il figlio di Yildiz, dimostrando di non essere stabile dal punto di vista psicologico.

Fortunatamente Cagatay l’ha sorpresa mentre gettava il bambino vicino all’acqua e lo ha messo in salvo. Mert sta ricattando Cagatay, se non gli darà i soldi che ha chiesto mostrerà a tutti le foto che ritraggono lui e Cansu mentre si baciano.

Spoiler Forbidden fruit 19 ottobre 2026: il Presidente ha dei sospetti su Mahmut, Ender invita Yildiz e Cagatay

Ender e Sahika hanno iniziato a indagare per scoprire se ci sia realmente qualcosa tra il marito di Yildiz e Cansu dopo aver parlato con Sedai. Quando anche Emir è stato messo al corrente della situazione lui è sprofondato in un enorme dilemma, proteggere l’amica dall’ennesima delusione oppure raccontarle tutti.

Ender cercherà di convincere il Presidente a stringere un’alleanza con lei contro Sahika dal momento che entrambi pensano che dopo il matrimonio si sia montata la testa. Hasan Ali, però, non si fida affatto della Celebi e teme che uno dei suoi uomini possa tradirlo. Dopo il suggerimento di Ender l’uomo avrà dei sospetti su Mahmut. Le antcipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la sorella di Caner inviterà Yildiz e suo marito a cena per festeggiare il trasferimento di Cagatay nell’azienda.