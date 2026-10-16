Forbidden fruit, spoiler 16 ottobre 2026: Mahmut si confida con Sedai, Yildiz assente alla festa di Cagatay

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Va in onda oggi, venerdì 16 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Zehra dopo aver divorziato da Mert si è trasferita a casa di Hasan Ali, intanto durante una visita fatta a Yildiz, Feride e Asuman, l’hanno presa in giro e umiliata.

Mert ha perso tutto quello che era riuscito ad ottenere, per questo motivo ha provato a farsi concedere un’altra possibilità dalla sua ex moglie dicendole di essersi pentito di tutto. Zehra, dopo le suppliche dell’ex marito, si è confidata con Cansu.

Spoiler Forbidden fruit 16 ottobre 2026: Feride critica Yildiz, l’idea di Sahika non convince Ender e Hasan Ali

Durante un momento di confidenze Mahmut confesserà a Sedai di essersi innamorato di Cansu, intanto Sahika si occuperà del servizio fotografico e dell’intervista che farà insieme al marito per parlare del loro ‘perfetto’ matrimonio. Hasan Ali continua a ripeterle di voler divorziare ma la moglie non ha nessuna intenzione di firmare i documenti.

Nel frattempo in azienda la Ekinci proporrà degli innovativi investimenti web ma Ender non sarà assolutamente d’accordo con lei, anche il Presidente apparirà scettico. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, in occasione del compleanno di Cagatay, Yildiz gli preparerà un dolce ma anche questa volta verrà criticata da Feride. La Yildiz a malincuore non potrà essere presente alla festa del marito perché Halit Can non si sentirà bene.