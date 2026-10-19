Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 ottobre 2026: la scelta di Odile e Jacopo preoccupa Roberto, Ciro si infuria

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 19 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo che la madre ha scoperto che era in caffetteria invece di frequentare l’Università Diana per limitare le conseguenze le ha rivelato un segreto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 ottobre 2026: una scoperta fa arrabbiare Ciro, tra Mimmo e Rebecca svanisce la tensione

Per la scelta di Jacopo e Odile, Roberto apparirà preoccupato perché non crede che sia giusta perché darà inizio a un vero e proprio conflitto con Il Paradiso e metterà a rischio la competizione sana che c’è sempre stata tra loro. Botteri e Delia torneranno dal loro viaggio di nozze e lei ricomincerà a lavorare nel suo corner che però sta facendo fatica a decollare.

Tra Mimmo e Rebecca la tensione svanirà, intanto Ciro scoprirà che il ragazzo gli ha nascosto la lettera che Agata gli ha mandando e si arrabbierà molto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la Contessa e Marta cercheranno ancora di spingere Riccardo a riavvicinarsi a Nicoletta, lui però non sopporterà i loro consigli. Umberto tenderà una mano al figlio, però non sa che ha sviluppato una dipendenza per gli psicofarmaci.