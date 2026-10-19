Affari Tuoi in arrivo una puntata maxi: la decisione di Rai 1

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Affari Tuoi continua il suo grande successo in Italia. Il gioco dei pacchi in onda da lunedì alla domenica su Rai 1 vede la conduzione di Stefano De Martino con la partecipazione straordinaria di Herbert Ballerina e della ballerina Martina. Ogni sera, il conduttore napoletano insieme alla sua squadra intrattengono oltre 2 milioni di telespettatori con le storie dei pacchisti, impegnati nelle partite. Proprio il programma subirà un cambio di programmazione che renderà felici i fans. Scendendo nei dettagli, Affari Tuoi andrà in onda con una puntata maxi. Martedì 20 ottobre, Stefano De Martino andrà in onda dalle ore 20:45 fino alle 21:50 quando prenderà la linea Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova. Una decisione che arriva in seguito ai bassi ascolti che la produzione italiana ha registrato sui teleschermi di Rai 1.

Affari Tuoi in onda con un maxi puntata martedì 20 ottobre

Il gioco dei pacchi andrà in onda con una puntata maxi martedì 20 ottobre sui teleschermi di Rai 1. Il programma allungherà la propria durata per fare da traino a Tutto l’amore che resta, che andrà in onda con un solo episodio per lasciare spazio a Bruno Vespa con Porta a porta. Nel frattempo, Stefano De Martino ha ricevuto parole di elogio da parte di una nota attrice italiana. Nancy Brilli intervistata dal settimanale Oggi ha dichiarato sul conduttore partenopeo: “Io amo i pacchi, credo che farei benissimo Affari tuoi. Mi divertirei da morire. De Martino è stato molto bravo e ha fatto una scelta vincente: si è creato un “suo” gruppo di lavoro.“

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