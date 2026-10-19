Grave lutto in Rai: morta Christiana Ruggieri, la giornalista aveva 57 anni

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Lutto al Tg2. Si spenta Christiana Ruggieri, capo redattrice della redazione scienze. La 57enne volto di lungo corso della testata giornalistica del secondo canale della tv di Stato si è prematuramente spenta anche se le cause della morte non sono state ancora rese note. Accanto alla professione di giornalista, la donna aveva una fitta rete di interessi culturali e civili. Christiana Ruggieri era una scrittrice di saggi. Di recente, la donna aveva pubblicato una biografia dedicata a Ferdinand Porsche. La donna era molto legata al territorio, tanto che di recente aveva pubblicato una puntata speciale dedicata al Friuli Venezia Giulia in occasione dei 50 anni dal terremoto. Per anni, la giornalista del Tg2 è stata la presidente dell’Onlus Il rifugio delle Code Felici, un’organizzazione dedita alla lotta contro il randagismo e la protezione verso gli animali.

Christiana Ruggieri, la giornalista del Tg2 è morta

Christiana Ruggieri è morta all’età di 57 anni. La giornalista del Tg2 si è spenta prematuramente oggi 19 ottobre. Nata a Roma, il 28 gennaio 1969, la donna si è sempre distinta per rigore professionale. Ha iniziato la sua attività negli anni 90, collaborando con le emittenti della Capitale. Dal 2000, era approdata dal Tg2 dove ha lavorato per gran parte della sua carriera. La donna aveva tenuto numerosi servizi, conducendo per quattro stagioni il Tg2 – Costume e società e le edizioni del weekend del notiziario. La Rai ha espresso il suo cordoglio, esprimendo vicinanza e sentimenti alla famiglia della collega ed in particolare alla figlia.