Forbidden fruit, spoiler 17 ottobre 2026: Cagatay sorprende Cansu mentre lancia Halit Can, Ender e Sahika…

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Va in onda oggi, sabato 17 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Cansu dimostrerà di non essere psicologicamente stabile, parlando con sé stessa confesserà di voler gettare in mare il piccolo Halit Can.

Cagatay la sorprenderà mentre lancerà il bambino vicino all’acqua in modo pericoloso. Dopo che l’uomo si infurierà con Cansu lei farà la vittima con Hasan Ali e Mahmut, il Presidente però la convincerà ad andare lo stesso alla festa. Intanto Mert con delle foto compromettenti ricatterà Cagatay per farsi dare dei soldi e manipolerà Zehra.

Spoiler Forbidden fruit 17 ottobre 2026: Sahika ed Ender fanno una scoperta e indagano, Emir riesce a mantenere il segreto?

Ender e Sahika resteranno sorprese dalle rivelazioni di Sedai su Cagatay e Cansu, scopriranno infatti che tra loro potrebbe non esserci solo un’amicizia e decideranno di fare delle indagini per scoprire come stanno le cose.

Emir e Caner verranno a conoscenza della situazione che si è creata e saranno indecisi su cosa fare. Racconteranno tutto a Yildiz o decideranno di proteggerla da una possibile delusione? Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, all’oscuro di tutto, la Yilmaz continuerà a fidarsi totalmente di Cagatay ma per Emir sarà sempre più difficile tenere il segreto.