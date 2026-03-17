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Forbidden fruit, spoiler 17 marzo 2026: Yildiz si accorge di essere seguita e tende una trappola ad Halit

Halit ha dei dubbi, Yildiz organizza uno scherzo. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte17 Marzo 2026
Spoiler Forbidden fruit 17 marzo 2026
Halit di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
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Va in onda oggi, martedì 17 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender sta provando a far tornare Yildiz a Villa Argun e per ritardare il divorzio ha nascosto i documenti.

L’ex moglie di Argun ha provato a far cambiare idea alla sua ‘nemica’ diventata ormai ‘amica’, ma lei non sembra essere disposta a fare un passo indietro. Yildiz, infatti, ha ormai deciso di separarsi dal marito.

Spoiler Forbidden fruit 16 marzo 2026: Halit ha dei dubbi, Yildiz organizza uno scherzo

Con le sue continue insinuazioni Sahika riuscirà a far venire dei dubbi ad Halit nei confronti di Yildiz e sarà curiosi di scoprire se abbia davvero una relazione sentimentale con Emir. L’uomo chiederà a Sitki di controllare la moglie e di comunicargli tutti i suoi movimenti.

Tenendo d’occhio Yildiz Argun potrà scoprire come stanno davvero le cose, a lei però non sfuggirà il fatto che il marito la stia facendo seguire. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che tenderà una trappola ad Halit, infatti si coalizzerà con i figli dell’uomo, con Ender e con Asumar per fargli uno scherzo.

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Sara Fonte17 Marzo 2026
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