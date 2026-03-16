Forbidden fruit, spoiler 16 marzo 2026: Ender farà sparire i documenti del divorzio, Yildiz non cambia idea

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 16 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender continuerà a portare avanti il suo piano per liberarsi di Sahika.

La sorella di Kaya è una donna spietata, ha dimostrato di essere pronta a tutto per ottenere ciò che vuole. Riusciranno Ender e Yildiz a smascherarla e a sbarazzarsi finalmente di lei?

Spoiler Forbidden fruit 16 marzo 2026: Ender prova a far cambiare idea a Yildiz, lei vuole il divorzio

Ender farà sparire i documenti del divorzio di Halit e Yildiz per allungare i tempi, intanto proverà a convincere la Yilmaz che l’ex marito nonostante tutto ha anche dei pregi. Tra le varie cose le dirà che Argun è un ottimo padre.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che le parole di Ender non riusciranno a convincere Yildiz. La donna infatti non ha nessuna intenzione di concedere un’altra possibilità ad Halit, la sua decisione sulla separazione sarà irremovibile.