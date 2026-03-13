Forbidden fruit, spoiler 14 marzo 2026: tensione tra Halit e Sahika, Leyla respinge Kaya

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Va in onda domani, sabato 14 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che si creerà non poca tensione tra Halit e Sahika a causa del fatto che Kaya abbia scelto di rappresentare Yildiz nella causa di divorzio.

Kaya avrà una discussione con la sorella e con il suo futuro marito, dopodiché deciderà di seguire il consiglio che gli ha dato Layla, infatti di concederà un momento di svago.

Spoiler Forbidden fruit 14 marzo 2026: Leyla in lacrime, Yildiz si trasferisce a casa di Ender

Leyla e Kaya trascorreranno un pomeriggio davvero piacevole insieme, ma nel momento in cui lui proverà ad avvicinarsi ancora di più a lei la ragazza lo respingerà e non riuscirà a trattenere le lacrime. Nel frattempo Yildiz si trasferirà con la madre e il figlio a casa di Ender.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz ed Ender si ritroveranno a condividere la quotidianità. Per molto tempo sono state rivali ma sembra che entrambe si siano lasciate ogni tipo di conflitto alle spalle.