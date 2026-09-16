Forbidden fruit, spoiler 16 settembre 2026: un altro scandalo colpisce Yildiz, Cagatay su tutte le furie

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 16 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali è rimasto sconvolto quando Cansu gli ha rivelato di essere la figlia di Filiz e non sua nipote.

Per anni l’ex moglie di Hasan Ali gli ha mentito, lui infatti non sapeva assolutamente come stavano davvero le cose. Intanto l’uomo si preparerà a festeggiare un importante traguardo lavorativo, però non immagina che dovrà fare i conti con un’altra imbarazzante vicenda.

Spoiler Forbidden fruit 16 settembre 2026: Cagatay furioso con Yildiz, l’addio è vicino?

Dopo l’arresto di Yildiz Hasan Ali le aveva chiaramente detto di non mettere più in imbarazzo la loro famiglia ma dovranno fare i conti con un altro scandalo. Cosa succederà? Per i 25 anni dell’azienda dell’uomo verrà organizzata una cerimonia durante la quale verrà fatta ascoltare davanti a tutti una registrazione.

Nella registrazione si sente una conversazione tra Asuman e Yildiz mentre prendono in giro Feride in modo spietato. È stata proprio quest’ultima ad organizzare tutto insieme ad Ender e Sahika, Çagatay subito dopo apparirà furioso. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il matrimonio tra Yildiz e il marito potrebbe concludersi, intanto Hasan Ali sarà molto duro nei confronti della moglie di suo figlio dopo l’accaduto.