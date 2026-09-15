Forbidden fruit, spoiler 15 settembre 2026: la rivelazione di Cansu sconvolge Hasan Ali

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Va in onda oggi, martedì 15 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che un tassista abusivo ha offerto il suo aiuto a Sahika, Ender e Caner, grazie a lui infatti hanno risolto il problema degli spostamenti.

Anche se hanno deciso di allearsi Caner continua a nutrire dei sospetti nei confronti di Sahika. Intanto Feride si è recata a casa del figlio dicendo che vivrà con loro per un po’, notizia che ha spiazzato sia lui che Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 15 settembre 2026: Feride registra Yildiz e Asuman, l’ex marito scopre che ha mentito

Feride deciderà di ascoltare il consiglio di Ender e Sahika e registrerà di nascosto una chiacchierata tra Yildiz e Asuman. Lei pensa che stiano escogitando qualcosa alle sue spalle ed è per questo che ha deciso di spiarle a loro insaputa.

Intanto Hasan Ali durante una conversazione con Cansu scoprirà una verità che lo sconvolgerà. Di che si tratta? La ragazza gli dirà di essere la figlia di Filiz e non la nipote come credeva. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il padre di Cagatay si renderà conto che la sua ex moglie gli tenuto nascosta la verità per molti anni.