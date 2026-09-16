Grande fratello vip, Carmen Di Pietro e il dramma vissuto: “E’ stato brutto”, la rivelazione

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Il Grande Fratello Vip è appena tornato nelle televisioni italiane. Ieri 15 settembre, Mediaset ha deciso di aprire la Casa per 4 fortunati concorrenti prima della puntata ufficiale prevista per giovedì 17 settembre. Tra le gieffine che sono già entrate dalla porta rossa vi è Carmen Di Pietro. Proprio la donna si è resa protagonista di una rivelazione in merito ad un dramma che ha vissuto come riportato da Biccy. La showgirl ha parlato di un problema al seno che l’è capitato mentre si trovava in viaggio verso la Spagna dove avrebbe dovuto prendere parte ad un programma di Telecinco. Carmen Di Pietro ha spiegato agli altri tre concorrenti del Grande Fratello Vip: “A un certo momento ero in aereo tranquillamente. Poi all’improvviso mi sono sentita… boom! E niente, vado in bagno e dico… ‘mi è scoppiato un seno’. Cosa vuol dire scoppiato? Che ha fatto boom, è proprio scoppiato dentro. Da fuori non si vedeva nulla, era solo caduto quel seno rispetto all’altro, non è uscito nulla fuori. Io vado in bagno, alzo la maglietta e vedo questo seno destro giù, giù, giù. E ho tirato un urlo. Un urlo alla Tarzan. Mi sono spaventata, perché lì poi c’era lo specchietto, mi sono vista. Dopo l’urlo è venuta l’hostess e mi ha detto, ‘todos ok?’. E io ho detto ‘no, no, no’“.

Grande fratello vip, Carmen Di Pietro è stata operata d’urgenza al seno

Carmen Di Pietro ha spiegato di essere tornata subito in Italia dov’è stata operata d’urgenza al seno. La showgirl ha raccontato agli altri concorrenti del Grande fratello vip: “è stato brutto. Questa cosa ha fatto boom dentro di me, io l’ho sentito, gli altri non l’hanno sentito, ma io sì. In pratica è calata la protesi. Io sono andata dal chirurgo e mi hanno dovuta operare nuovamente. Ho subito un intervento d’urgenza e poi sono tornata come prima. Le protesi di una volta non sono le protesi di oggi. Ora è tutto molto diverso”.

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